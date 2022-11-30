ضبط أول متحول في إدارة بايدن متلبسا بالسرقة

سام برينتون، الذي شغل العالم بعد توليه منصب نائب مساعد رئيس مكتب قسم النفايات النووية بوزارة الطاقة الأمريكية، سرق حقيبة سفر من نوع فيرا برادلي بقيمة 2325 دولارًا في مطار مينيابوليس.

صاحب الحقيبة قدم شكوى للشرطة، وكانت المفاجأة عند مراجعة كاميرات المراقبة، أن المسؤول الأمريكي البارز أخذ الحقيبة ثم أزال العلامة التي تحدد مالكها.

"برينتون" أنكر في البداية، لكنه اعترف بالسرقة لاحقاً، وألقى باللوم على التعب.

المسؤول الأمريكي يواجه اتهامات حاليا بارتكاب جناية سرقة ممتلكات منقولة دون موافقة، وهي تهمة قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 10 آلاف دولار أو كليهما.

تلك الفضيحة دفعت الإدارة الأمريكية إلى منحه إجازة لمدة شهر، وتعيين مسؤول مؤقت بديلا عنه.