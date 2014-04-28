فيديو.. حسن يوسف يطالب بالإفراج عن مبارك

طالب الفنان المصري حسن يوسف بضرورة الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، نظراً لما قدماه لمصر من خدمات وتضحيات طوال مدة بقائهما في السلطة.
وعلق "يوسف" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" الذي يذاع علي فضائية "صدى البلد"، على قيام بعض المواطنين والنشطاء بالمطالبة بإخلاء سيبل الناشط السياسي أحمد دومة، قائلا: "إيه اللي عمله دومة للبلد علشان يطالبوا بالإفراج عنه".
وتابع "يوسف" حديثه مشيدًا بالدور الهام والكبير الذي لعبه مبارك طيلة حكمه، قائلا "كفاية أنه حمانا هو والعادلي من خطر الإخوان طوال مدة حكمه، ولذلك لابد من الإفراج عنهما".