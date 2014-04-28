فيديو.. حسن يوسف يطالب بالإفراج عن مبارك

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الفنان المصري يطالب بالإفراج عن الرئيس الأسبق ووزير داخليته، نظراً – بحسب وصفه- لما قدموه في حماية الشعب من خطر الإخوان.