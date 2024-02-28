نموذج مصغر من "لامبورغيني كونتاش" بآلاف الدولارات

سيارات رياضية مصغرة بعشرات آلاف الدولارات، ابتداء من شكل السيارة الخارجي، وصولا إلى أصغر عناصرها، تنتجها شركة "أمالغام" Amalgam المتخصصة في صناعة نماذج مصغرة من السيارات الرياضية الشهيرة.

تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى بيانات CAD الأصلية والرسومات الهندسية للمركبات التي تحاكيها، إضافةً إلى رموز الطلاء وعينات الألوان الخاصة بها، إذ تمتلك علاقات وثيقة مع كبرى الشركات المصنعة، مثل "فيراري" و"لامبورغيني" و"أستون مارتن".

تستخدم الشركة صورًا عالية الدقة ومسحًا رقميًّا لإعادة إنشاء كل مركبة بشكل مثالي، تستغرق كل نسخة ما بين 250 إلى 450 ساعة من العمل، سعرها يقارب الـ 30 ألف دولار، اعتمادًا على الطراز.

أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستضيف سيارة لامبورغيني كونتاش LP400 الشهيرة إلى مجموعتها، حيث يمكن أن يبلغ سعرها نحو 19 ألف دولار أمريكي.

تأسست شركة "أملغام" عام 1995 في مدينة بريستول، واكتسبت شهرتها في بناء نسخ طبق الأصل من السيارات الأكثر تفضيلاً في العالم.