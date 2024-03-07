صرحٌ للتكافل جنوب العراق.. مبرّة ميسان الخيرية للأيتام ومرضى التوحد

في محافظة ميسان العراقية صرحٌ عنوانه "التكافل الاجتماعي" أسسه صاحب المبادرة والفكرة محمد العبادي ابن المحافظة

"مبرّة أيتام ميسان" تأسست عام 2017 لتُعني باليتيم و عائلته

يطلق عليها مركز الرحمة الذي يعمل على تقديم المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، ومتابعة الأطفال الأيتام في المدرسة والشارع للنهوض بواقعهم المدرسي والخدمي ورفع المستوى الثقافي والأخلاقي لدى الأطفال الفاقدين الأب أو الأم في حياتهم, كما يتم في المركز الاهتمام بمرضى التوحد وتوفير العلاجات اللازمة لهم.

يعمل في المركز عدد من الكوادر التدريسية من خارج البلاد، واجبهم تقديم الخدمات التعليمية والصحية والثقافية للأطفال الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

ويعبر الأيتام ومن بقي من آبائهم عن امتنانهم لما يقدمه هذا المركز لضمان جودة حياتهم وتعويض النقص العاطفي الذي يتركه غياب أحد الأبوين في حياة الطفل