كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن كيم جونغ أون

مظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون غير المعتاد يثير التكهنات بشأن حالته الصحية، ويدفع الجارة الجنوبية لتقصي المعلومات.

مستعينين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قدر مسؤولون كوريون جنوبيون أن وزن كيم ازداد إلى أكثر من مئة وأربعين كيلوغراما، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.

وكالة الاستخبارات الوطنية التي يبدو أنها تراقب بتمعن تصرفات وتحركات كيم، قالت إنه بدا متعبا للغاية ويعاني من اضطرابات نوم حادة بسبب الإفراط في شرب الكحول وتدخين السجائر، وكشفت أن موظفيه يبحثون عن علاج لهذا الأرق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها التكهنات والشائعات حول الحالة الصحية للزعيم الكوري، والتي تعد أحد أسرار الدولة.