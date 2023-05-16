حيلة جديدة من الـCIA لتجنيد الروس لصالح أمريكا

قد تكون معلوماتكم قيّمة أكثر مما تعتقدون..

هكذا تروّج وكالة الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الروس لصالح أمريكا.. فقد أنشأت قناة على تلغرام التطبيق الأكثر استخداماً في روسيا بهدف إقناع المواطنين الروس غير الراضين عن سياسات الرئيس بوتين بالتعاون معها..

ويُظهر مقطع فيديو على القناة موظفًا حكوميًّا روسيًّا وزوجته في منزلهما مع طفل، ويبدو أنهما يعيشان حياة صعبة ويتساءلان عن ما إذا كانت هذه هي الحياة التي يحلمان بها.

يقترح الفيديو أن بإمكان الروس العمل على تحسين الأوضاع، من خلال توفير معلومات استخباراتية لل CIA، مع الحفاظ على حسّهم الوطني.

كما يوضح طريقة القيام بذلك باستخدام متصفح "تور" للوصول إلى "الشبكة المظلمة" وأدوات لتشفير الاتصالات.

وأشارت CIA إلى أن الخدمات الخاصة ستغير مستقبل من يشاركون معها المعلومات الاستخبارية.