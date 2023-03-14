نعي واسع لأسطورة حراسة المرمى في السعودية سالم مروان

خيم الحزن على الوسط الرياضي في السعودية بعد نبأ وفاة أسطورة حراسة المرمى السعودي سالم مروان عن عمر ناهز 64.

حارس المنتخب السعودي ونادي النصر السابق رحل بعد معاناة طويلة مع المرض، إثر تعرضه لحادث سير عام 1991 عقب أدائه لمناسك العمرة، ما تسبب له في شلل رباعي أفقده الحركة طوال السنوات الماضية.

مواقع التواصل ضجت بخبر رحيله، ونعاه رياضيون ومشاهير بكلمات مؤثرة.

‏وبدأ مروان مسيرته مع النصر في سبعينيات القرن الماضي محققا معه أكثر من 9 بطولات محلية، بينما لعب مع المنتخب السعودي أكثر من 44 مباراة.

واشتهر الراحل بوقفة "الأسد" الشهيرة أثناء تصديه لضربات الجزاء، ويراه كثيرون من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية.