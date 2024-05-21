"لا تعودوا دون استدعاء".. طهران تحذِّر دبلوماسييها من مغادرة مواقعهم

"لا تعودوا دون استدعاء".. تعليمات مشددة وجّهتها طهران لدبلوماسييها وموظفيها في عواصم أوروبية، بعدم القدوم إلى إيران نهائيًّا إلا بعد استدعاء رسمي من جانب مديري الإدارات في الخارجية الإيرانية.

التعميم جاء ردًّا على "مخالفات" ارتكبها مسؤولون ودبلوماسيون إيرانيون يخدمون في بروكسل وفيينا، بترك أماكن خدماتهم في عواصم أوروبية حال سماعهم نبأ مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وتوجههم إلى بلدهم في الساعات الأخيرة، دون إبلاغ طهران، بينما انقطع اتصال هؤلاء الموظفين بالدوائر السياسية الإيرانية ومنها وزارة الخارجية عقب حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية غربية في بروكسل لـ"إرم نيوز".

المصادر لفتت إلى أن الكثير من الدبلوماسيين الإيرانيين في عواصم أوروبية، لا سيما من تربطهم علاقات شخصية مع رئيسي وعبد اللهيان، يرغبون بالسفر إلى طهران لحضور مراسم الجنازة.

إلا أن بعض من تواصلوا مع إداراتهم في الخارجية الإيرانية تلقوا تعليمات صريحة ومشددة بعدم القدوم إلى طهران إلا بعد استدعاء رسمي، لضرورة وجودهم في مواقعهم بالخارج والقيام بأدوارهم، واستمرار تواصلهم مع إداراتهم لموافاتها بأي مستجدات وسط هذه الظروف، حتى لا يتم استغلال غيابهم عن مواقعهم من أي جهة..