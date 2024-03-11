مسلسلات رمضان 2024.. أبرز الأعمال الدرامية على الشاشات العربية

"أجواء رمضان" عبارةٌ تختصر الكثير.. ولدى سماعها تتدفق إلى الذاكرة صور وروائح ونكهات و... "مسلسلات"..

"مسلسلات رمضان" التي تتزاحم في الشهر الفضيل، في محاولةٍ لتقديم الأفضل لجمهور ينتظرها من عامٍ لآخر..

فماذا لدينا على المائدة الرمضانية لعام 2024؟

البداية مع الدراما المصرية التي يبدو أنها قد تحضَرت للسباق الرمضاني بباقةٍ درامية متنوعة بين التاريخية كمسلسل "الحشاشين" الذي وصف بأنه عمل مميز "سينقل الأعمال التاريخية إلى مرحلة أخرى"..

والفانتازيا التاريخية من خلال مسلسل "جودر" الذي يستوحي أحداثه من رائعة حكايات "ألف ليلة وليلة"، وبين الاجتماعية المعاصرة، وبعضها مقتبس عن أصل روائي مثل "إمبراطورية ميم"..

الكوميديا المصرية يتصدرها مسلسل "الكبير أوي" للموسم الثامن إلى جانب مجموعة من الأعمال التي أثبتت وجوداً في مواسم سابقة.

أما الدراما السورية فتزخر بباقةٍ من الأعمال المُنتظرة، والتي تشهد حضوراً لافتاً لممثلي الصف الأول كمسلسل "ولاد بديعة" للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي ومخرجته رشا شربتجي، التي استبعَدت سابقاً الخوض في جزء ثانٍ من مسلسل "كسر عظم"، الذي تصدّر موسم رمضان 2022، ليتم الإعلان عن جزءٍ ثانٍ سيُعرض في الموسم الحالي تحت عنوان "السراديب"، إلى جانب مسلسل "مال القبان" الذي سيشهد تعاوناً بين الكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي والمخرج سيف الدين سبيعي.

ويحظى مسلسل "تاج" باهتمام كبير، وهو من بطولة النجم السوري تيم حسن بشخصية "ملاكم سابق" والممثل القدير بسام كوسا، والمغنية السورية فايا يونان في أول تجربةٍ لها في مجال التمثيل، والعمل من إخراج سامر برقاوي.

بينما كثر الحديث عن مسلسل "أغمض عينيك" الذي يوصف بخصوصية حكايته الإنسانية، إضافةً إلى عمل يجمع الممثلين المخضرمين أيمن زيدان وسلوم حداد تحت عنوان "بيت أهلي"..

وينفرد مسلسل "العربجي" بجزئه الثاني بالمرتبة الأولى بين الأعمال المنتظرة في "دراما البيئة الشامية"، بينما يُحدث مسلسل "الصديقات" ضجّةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة للكوميديا السورية فتقتصر على مسلسل يتيم بعنوان: "ما اختلفنا".

على صعيد الدراما اللبنانية السورية المشتركة يبرز مسلسل "2024" بجزئه الثاني..

إلى جانب مسلسل "نقطة انتهى" الذي يناقش مشكلة الفساد، ومسلسل "عَ أمل" الذي يحكي قصة راقصة الباليه "يسار" ومسلسل "نظرة حب".

ورغم تنوع إنتاجات الدراما الخليجية بين المعاصرة والرومانسية والأسرية.. إلا أنها كعادتها تفرد قائمةً طويلة للحكايات المستوحاة من التراث، والتي تلقى قبولاً وحضوراً كبيراً من الجمهور الخليجي خاصةً، وتبرز في رمضان 2024 من خلال مسلسلات "البوم"، "الشرار"، "الخن"، "الجذوع"، و"الفرج بعد الشدة". إلى جانب المسلسل السعودي "خيوط المعازيب" الذي يرصد أبرز التحولات الاجتماعية بمدينة الإحساء، في ستينيات القرن الماضي.

كما تفرض الأعمال الكوميدية وجودها بقوة في الموسم الرمضاني الخليجي 2024 منها أجزاء جديدة من أعمال سابقة مثل "شباب البومب"، و"سكة سفر"، فيما تبرز أعمال جديدة مثل "الخطة باء"، و"طارق ونوف"، والتي أثبت أبطالها حضورهم في أعمال سابقة..