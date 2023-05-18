10 ملايين دولار لمن يدل عليه.. من هو القرصان الروسي الذي تلاحقه أمريكا؟

10 ملايين دولار، لمن يزودنا بمعلومات تؤدي لتوقيفه وإدانته، التي وإن حصلت، ستصل عقوبتها لعشرين عاما من السجن.

القرصان الروسي ميخائيل ماتفيف، رصدت الخارجية الأمريكية لمن يساعد بإيجاده هذا المبل ، وهو المتهم بالوقوف خلف هجمات سيبرانية استهدفت شرطة ومدارس ومستشفيات واشنطن.

مستخدما برامج فدية إلكترونية على غرار "لوكبيت" و"بابوك" و"هايف" ، وبأسماء مستعارة يغيرها كل فترة، اتُهم ميخائيل بمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقًا من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

وبحسب سي إن إن، كان ماتفيف الأنشط بين عصابات برامج الفدية الروسية التي تسرق ملفات الكمبيوتر وتطالب بمكافآت باهظة من الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية ، وعلى مدار السنوات الماضية.