نزهة رونالدو وعائلته في الرياض تجذب اهتماما عالميا

"يا رياض كم أنت جميلة"، بهذا التعليق سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء، على يوم عطلة قضاه لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو رفقة جورجينا رودريجز و أبنائه، في العاصمة السعودية.

ديلي ميل البريطانية، قالت إن الدون، بدا مستمتعا بحياته الجديدة، حيث ظهر وسط أسرته مبتسما سعيدا، فيما أبرز التقرير تعليق جورجينا على الصور، عندما كتبت "يا رياض كم أنت جميلة"

وتوالت التعليقات الأجنبية على نزهة النجم العالمي وأسرته، في بوليفارد وورلد، أحد الأماكن الترفيهية ضمن مناطق موسم الرياض 2022، مركزة على أن رونالدو، على ما يبدو قد نسى فترة المشاكل التي عاناها مؤخرا في مانشستر يونايتد، قبل الانتقال للنصر في صفقة تاريخية.