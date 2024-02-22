كارلسون يفجر "مفاجأة صادمة" حول "جونسون".. ما قصة المليون دولار؟

"طلب مني مليون دولار مقابل هذا الأمر".. بهذه الكلمات فجر المذيع الأمريكي الشهير والمثير للجدل تاكر كارلسون مفاجاة صادمة حول رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

جونسون المؤيد القوي للدفاع عن أوكرانيا بعد الحرب الروسية طلب مليون دولار مقابل إجراء مقابلة مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون بشأن أوكرانيا.. هذا ما كشفه المذيع الشهير خلال مقابلة تلفزيونية، مبينا ان موقف جونسون يتعارض مع ما كان ينادي به أثناء منصبه، وموقفه من الحرب بشكل عام.

"الأمر برمته مجرد ابتزاز".. هكذا وصف كارلسون طلب جونسون الذي ماطل كثيرا لقبول دعوة اللقاء قبل أن يطلب مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من ذهب أو البيتكوين في أمر شكل صدمة للمذيع الشهير.

بوتين لم يطلب مني مليون دولار لإجراء مقابلة معه.. كان هذا رد كارلسون على مستشار جونسون، لافتا له الى ان هذا الطلب يدل على أن الأخير أكثر فسادًا من بوتين وأنه أحد المنتفعين الكثيرين من هذه الحرب.

بعد طلب جونسون اعتبر المذيع الشهير أن أوكرانيا تبتز الغرب في مسألة المساعدات واصفا الأمر بأنه أشبه بمخطط لغسل الأموال.

مقابلة كارلسون مع بوتين بُثت في العاشر من فبراير وحصدت أكثر من 35 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات بعد نشرها على منصة "إكس".