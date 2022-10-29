رويترز: قطر تطرد مئات العمال من مساكنهم لتحويلها لاستقبال مشجعي كأس العالم

السلطات القطرية تجلي مباني سكنية تضم آلاف العمال المهاجرين وسط الدوحة بعد مداهمة ليلية.

حراس الأمن أخلوا نحو 12 مبنى في محيط المنطقة التي سيقيم فيها مشجعو كرة القدم الزائرون خلال كأس العالم، ما تسبب بحالة من الفوضى والذعر بين العمال وغالبيتهم آسيويون وأفارقة، حيث أجبروا على البحث عن مأوى وافتراش الطرقات، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

الحكومة القطرية بررت الأمر لاحقا زاعمة أن المباني غير صالحة للسكن وأشارت إلى تقديمها إشعارا للقاطنين قبل العملية، وأنها وفرت مساكن بديلة وصفتها بـ"الآمنة والمناسبة" للمتضررين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتتزامن هذه الخطوة قبل نحو أربعة أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم.

يذكر أن قطر تعرضت لانتقادات لاذعة منذ الإعلان عن استضافتها كأس العالم على خلفية الوفيات والإصابات والأجور غير المدفوعة للعمال.