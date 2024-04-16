في كشف صادم.. انتحار 50 إسرائيليًا نجوا يوم 7 أكتوبر

في كشف صادم.. انتحار 50 إسرائيليًّا نجوا من "حفل نوفا" يوم 7 من أكتوبر.. هذا ما أفاد به أحد الناجين الإسرائيليين من الاحتفال، أمام لجنة "تدقيق الدولة" في الكنيست الإسرائيلي.

غاي بن شمعون وهو أحد الأشخاص الذين شاركوا في المهرجان قال إن هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار بين ناجين من هجوم حماس والسبب الصدمة النفسية التي أصابتهم بعد الهجوم.

هذا المعطى كان صحيحًا قبل نحو شهرين ويمكن أن يكون العدد قد ارتفع وفق بن شمعون الذي لفت إلى إدخال العديد منهم قسرًا إلى المستشفى بسبب حالتهم النفسية الصعبة.

ناجية أخرى كشفت عن إجرائها فحصًا طبيًا ومعاناتها من حالة صحية سيئة جعلتها لا تنام أكثر من ساعتين في الليل، لافتة إلى معاناتها من اضطرابات نفسية تدفعها للاتصال بالشرطة لو اقترب منها أي شخص لوقت طويل.

الناجية أكدت أنها إذا شعرت بالصمت من حولها فإن رأسها يرتعد وتحتاج إلى شخص ما يرافقها طوال الوقت ولولا طبيبها النفسي لما كنت هنا، متسائلة أمام اللجنة عن أصدقاء لديها لم ينهضوا من أسرّتهم حتى اللحظة، وما زالوا في حالة صحية سيئة.