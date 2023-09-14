لأن "قلة الإنجاب تهدد البشرية".. ماسك يعلن عن طفله الـ 11

"تيكنو ميكانيكوس"، الملقب بـ"تاو"، هو الاسم الذي اختاره إيلون ماسك لطفله الثالث من المغنية الكندية "غرايمز"، والذي احتفى بالإعلان عنه عبر منصته X، منتهزاً الفرصة ليذكّر البشرية بالاستمرار في إنجاب الأطفال، فبحسب ما يرى الملياردير الأمريكي، فإن قلة الإنجاب هي "مشكلة خطيرة تهدد البشرية"، وبإفصاحه عن "تاو" يصبح عدد أطفال ماسك المعلن عنهم 11 طفلاً.

وأما عن الاسم، فكعادته، لا يختار ماسك عبثاً، فـ "تاو" هو الحرف الـ19 من الأبجدية الإغريقية، أما فلكياً فيشير إلى النجم التاسع عشر من حيث السطوع بين كواكب السماء.

وبالنظر إلى اسمي أخوي "تاو" يمكن اعتباره أقل غرابة.

اللافت أن إعلان ماسك عن طفله جاء بعد تغريدة شاركتها غرايمز سابقاً، تتوسل فيها للحصول على فرصة لرؤية أحد أبنائها من ماسك، قائلةً: "لم يُسمح لي برؤية صورة لهؤلاء الأطفال حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن الأمر يمزق قلبي وعائلتي".

وكان الثنائي غرايمز وماسك انفصلا بعد علاقة دامت 3 سنوات، تزوج قبلها ماسك مرتين أثمرتا 8 أطفال.