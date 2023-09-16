دراسة "صادمة" حول تجربة الاقتراب من الموت

لحظات الاقتراب من الموت وما بعدها عالمٌ من الغموض يثير الفضولَ كما الرهبة.

ويبدو أن آخر دراسةٍ توصّل إليها الباحثون في هذا المجال قد أفضت إلى نتيجة مدهشة، وهي أن ما يقرب من 40 بالمئة من مرضى السكتة القلبية، ظلوا واعين لمدة تصل إلى ساعة.

الدراسة الأولى من نوعها شملت الأشخاص الذين يتم إحياؤهم بعد تجارب الاقتراب من الموت، عبر الإنعاش القلبي الرئوي، وأثبتت أنه لا تزال لديهم ذكريات، ويفهمون ما يحدث حولهم لمدة تصل إلى ساعة بعد توقف قلوبهم.

وكشف كبير مؤلفي الدراسة الدكتور "سام بارنيا" إبلاغ بعض المرضى عن إحساسهم في ذلك الوقت بأنهم انفصلوا عن أجسامهم، وكان بإمكانهم رؤية وسماع الأطباء والممرضات، بحسب "ديلي ميل".

كما لفت إلى أنه "غالباً ما يراجع الناس حياتهم بأكملها، ويستعيدون الأفكار والمشاعر والأحداث التي لا يستطيعون عادة تذكرها".

ويستبشر الباحثون أن هذه العمليات قد "تفتح الباب أمام استكشاف منهجي لما يحدث عندما يموت الشخص".

وبحسب الدكتور بارنيا، فإن الدراسة غيرت اعتقاد الأطباء بأن الدماغ يعاني من ضرر دائم بعد حوالي 10 دقائق من توقف القلب عن إمداده بالأكسجين، بعد أن أثبتت أن الدماغ يُظهر علامات التعافي الكهربائي لفترة طويلة خلال عملية الإنعاش القلبي الرئوي المستمرة.