ما قصة قبيلة "هوسا" السودانية التي أعلنت ولاءها لـ"الدعم السريع"؟

أعلنت انحيازها الكامل لقوات الدعم السريع في الحرب السودانية الطاحنة، وقدمت على الفور عشرين ألف مقاتل للقتال تحت راية الطرف التي تدعم ، قبيلة الهوسا في السودان، من هي وما تاريخها؟

موطنها الأصلي في نيجيريا غرب أفريقيا، وتعد من أكثر القبائل الإفريقية انتشارا، حيث توزعت تاريخيا في النيجر، تشاد، غانا، ساحل العاج وغيرها.

أما فيما يتعلق بتواجدهم في السودان فإنه من الصعب الجزم بأن تاريخ القبيلة في البلاد قريب، فوجود هذه الجماعات في "سنار" جنوب شرق النيل الأزرق كان قبل 500 عام، كما أن الإحصائيات الرسمية لقبيلة الهوسا المنسية من كتب التاريخ تقريبا غائبة، ولم تُنشر عنهم نسب مفصلة سوى في عام 1956، حيث بلغ عددهم 500 ألف نسمة حينها، مع استقلال السودان، بينما تقول بعض التقارير حاليا بأن عددهم يقارب ال3 ملايين فرد.

يتوزع أفراد قبيلة الهوسا في كل أنحاء السودان تقريبا، ومعظمهم يحترفون الزراعة، يتحدثون لغة خاصة لكن مع الوقت دخلتها المفردات "العربية" بشكل واضح، أما تاريخ القبيلة في السودان سياسيا فيحكي دورا كبيرا لعبته في الثورة المهدية عام 1880 حيث قاتلت القبيلة القوات البريطانية آنذاك.

الملفت في قصة قبيلة الهوسا بأنها كانت قد دعمت قبل عام تقريبا الجيش السوداني بقيادة البرهان، مقدمة آنذاك آلاف الجنود كدعم للجيش، لكنها اليوم وبعد ما وصفته بالجرائم التي تُرتكب ضدها، أعلنت ولاءها للدعم السريع عبر ممثلي اللجنة المركزية فيها، فهل تكون عاملا مباشرا بحسم معركة الميدان ضد الجيش السوداني؟