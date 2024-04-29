"في حال صدور مذكرة توقيف دولية بحقه".. هل السجن مصير نتنياهو؟

التقديرات تشير إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، هذا ما ذهبت إليه صحيفة "إسرائيل اليوم".

الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن تداعيات أوامر الاعتقال هذه ستكون مدمرة بعدما سيُنظر لإسرائيل كلها على أنها مجرمة حرب.. ولكن ما جدوى هذه المذكرات وإمكانية اعتقال نتنياهو في حال سفره إلى الخارج؟

المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم، وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك..

وفي حال صدور مذكرات التوقيف، فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها؛ لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.

مذكرات التوقيف تعني أن نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة، والموقعة على نظام روما الأساسي؛ لأنها ملزمة بتوقيفهم.

وإذا أدانت المحكمة الشخص المتهم، فيمكن أن تُسلَّط عليه غرامة مالية، وحكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية السجن مدى الحياة.

المحكومون يقضون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبّرت عن رغبتها في قبولهم.