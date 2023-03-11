لأول مرة.. صاروخ بتقنية ثلاثية الأبعاد يستعد للانطلاق

تجربة غير مسبوقة في العالم، تخوضها شركة "ريلاتيفيتي سبيس" الأمريكية لإطلاق صاروخ، صنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قد تحدث ثورة في عالم الفضاء.

بتكلفة أرخص وتصنيع أسهل وفرت هذه التقنية أجزاء أقل بمئة مرة، عن تلك التي يتطلبها بناء صاروخ تقليدي، حيث تستغرق عملية الإنتاج، نحو شهرين من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي.

ويقدر ارتفاع الصاروخ الذي يحمل اسم "تيران 1" بنحو 33.5 مترا، بينما يتجاوز قطره مترين، وتحمل طبقته الأولى تسعة محركات وستضم طبقته الثانية محركا واحدا فقط وسيكون أول صاروخ يستخدم وقود الميثالوكس.