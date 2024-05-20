"فيها 7 نقاط ضعف".. تعرف على طائرة الرئيس الإيراني المفقودة (فيديو إرم)

7 نقاط ضعف في الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتعرّضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، وسط ظروف جوية سيئة، وتساؤلات عن نوعية الطائرة ونقاط الضعف والقوة فيها.

الطائرة من طراز BELL412 وتعد من طائرات الهليكوبتر المتقدمة التي تمتلكها القوات الجوية الإيرانية، وهي نسخة متطورة من سلسلة طائرات بيل أمريكية الصنع.

تتمتع الطائرة BELL412 بتصميم يعتمد على طائرة BELL 212 مع تحديثات متعددة لتعزيز الأداء والكفاءة وتحتوي على نظام رباعي الشفرات في المروحة الرئيسة؛ ما يوفر استقرارًا أكبر وسلاسة في الطيران..

كما أنها مزودة بمحركين يوفران قوة دفع قوية وثابتة، وتبلغ السرعة القصوى للطائرة حوالي 260 كم/ساعة ويصل مداها إلى حوالي 650 كيلومترًا مع قدرة على التحليق على ارتفاع يصل إلى 20,000 قدم.

يمكن للطائرة أن تحمل حتى 14 راكبًا بالإضافة إلى الطاقم؛ ما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من المهام بما في ذلك النقل العسكري، والإخلاء الطبي، والبحث والإنقاذ.

ورغم مزاياها المتعددة، إلا أنها ليست خالية من نقاط الضعف، منها قدرتها الدفاعية المحدودة والتكنولوجيا القديمة والاعتماد على قطع الغيار الأجنبية، إضافة إلى تحديات تتعلق بالأداء والقدرة على التحمل خاصة في الارتفاعات العالية أو درجات الحرارة القصوى، فضلاً عن قدراتها المحدودة في العمليات الليلية أو الظروف الجوية السيئة وسعتها المحدودة واستهلاكها الكبير للوقود مقارنة مع الطائرات الأخرى.