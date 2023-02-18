خبراء يتوقعون حدوث زلزال عنيف في مدينة اسطنبول التركية!

بعد زلزال كهرمان مرعش الذي وصف بـ "كارثة القرن".. وخلف آلاف الضحايا، في مأساة أليمة عاشتها تركيا وسوريا على إثره.. خبراء يعبرون عن قلقهم من احتمال وقوع زلزال مماثل في مدينة اسطنبول، التي يعيش فيها ما يقارب الـ 20 مليون شخص

صحيفة حرييت التركية نقلت عن خبراء الزلازل قولهم، "إن زلزال اسطنبول المتوقع سيفوق بخسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية

الدكتور ناجي كرور، قال إن جميع الأبحاث العملية أظهرت أن زلزالا محتملا قد يضرب المدينة وكان متوقعا في غضون 30 عاما، والآن بعد 23 عاما.. أريد أن أقول إنه اقترب من ذلك بكثير

وتقول الصحيفة إن التقارير تشير إلى أنه يوجد في اسطنبول 1164000 مبنى و4.5 مليون شقة، ومع زلزال قوته 7.5 درجة أو أكثر من المتوقع أن يتضرر 13.492 ألف مبنى بأضرار جسيمة و 39.325 ألف مبنى بأضرار شديدة، و136.746 ألف مبنى بأضرار متوسطة، و300.963 ألف مبنى بأضرار طفيفة