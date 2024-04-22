تحذيرات من وباء قادم.. وهذه تفاصيله

تحذيرات من أن الإنفلونزا قد تؤدي إلى ظهور جائحة جديدة في المستقبل القريب، هذا ما كشفت عنه دراسة استقصائية دولية، وفقا تقرير لصحيفة "الغارديان".

الدراسة كشفت أن 57% من كبار خبراء الأمراض يعتقدون الآن أن سلالة من فيروس الإنفلونزا ستكون السبب في التفشي العالمي التالي للأمراض المعدية القاتلة، مشيرين الى أن الإنفلونزا هي العامل الممرض الذي من المرجح أن يؤدي إلى جائحة جديدة في المستقبل القريب.

21 بالمئة من الخبراء الذين شاركوا في الدراسة يشيرون إلى أن يكون السبب التالي الأكثر ترجيحًا لحدوث جائحة بعد الإنفلونزا هو فيروس يطلق عليه اسم المرض X، والذي لا يزال غير معروف للعلم.

ويعتقد العلماء أن الوباء القادم سيكون ناجمًا عن كائن مجهري لم يتم تحديد هويته بعد، وسيظهر فجأة تمامًا كما ظهر فيروس كورونا ينتشر ويصيب البشر.

كما لا يزال بعض العلماء يعتقدون أن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدًا، حيث صنفه 15% من العلماء الذين شملهم الاستطلاع في الدراسة على أنه السبب الأكثر احتمالاً للوباء في المستقبل القريب.