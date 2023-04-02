رويترز: السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية

يبدو أن مقعد سوريا لن يبقى شاغرا في الجامعة العربية.. إذ تعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض الشهر المقبل بحسب وكالة رويترز.

الوكالة نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه بنفسه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة.

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت سابقا عن محادثات مع دمشق لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.