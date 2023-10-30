"معاريف": الليكود بقيادة نتنياهو يعيش كآبة قاسية

أجواء قاتمة يعيشها حزب الليكود الإسرائيلي، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو..

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن الحزب يخيم عليه "اليأس المُحكم"، ويخشى من مستقبله بعد انتهاء الحرب.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن غالبية أعضاء الحزب على يقين من أن نتنياهو لن يبقى في منصبه بعد الحرب، ولن تقتصر العواقب عليه وحده، بل إن حزب الليكود كله سيدفع ثمناً سياسياً باهظاً لما حدث في "طوفان الأقصى".

سيناريوهات عدة لما قد يحدث بعد الحرب، أحدها أن يقرر نتنياهو الاستقالة من منصبه، ولكن إذا أصر على الاستمرار في رئاسة الحزب والحكومة، "فإن هذا المسار سيكون شديد الصعوبة.. وفي الوقت نفسه، تشير مصادر لصحيفة "معاريف" إلى أن كل من يرى نفسه مرشحاً جديراً بقيادة الليكود، يتمسك بالصمت ومراقبة ما يحدث، لأنهم يتوقعون أن معركة الصراع على خلافة نتنياهو وشيكة.