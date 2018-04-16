أطفال الشوارع في مصر يتنفسون الأمل (فيديو إرم)

أطلقت الحكومة المصرية، أخيرًا، برنامجًا اجتماعيًا لرعاية وإعادة تأهيل أطفال الشوارع ودمجهم في المجتمع.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في الثامن من أبريل/نيسان الماضي تحت مسمى “حماية أطفال بلا مأوى”، إلى “انتشال الأطفال من حياة اليأس وفق مراحل تبدأ بالمأوى ثم إعادة التأهيل والإدماج وصولًا إلى الانتهاء من تعليمهم المدرسي أو الجامعي أو التعليم الفني طبقًا لقدرات وميول كل طفل”.

ورصد “إرم نيوز” في تقرير ميداني رحلة انتقال الأطفال من التشرد في الشوارع إلى حاضنة المجتمع، والتي تبدأ بمرحلة الإسعافات حيث يتم تقديم إسعافات أولية للأطفال بالإضافة إلى التوعية الصحية وفق برنامج تأهيلي وهي وسيلة لاستقطاب الطفل ووضع ثقته في الفريق، وفق المسعفة بوحدة “أطفال بلا مأوى”، راندا محمد.

المنسق بالوحدة، محمد إبراهيم، قال إن “هناك جدولًا يجري وضعه وفق توزيع جغرافي لأماكن تمركز وكثافة الأطفال، حيث تتمركز الوحدة في مكان معين ويتم الانتشار في أمكان أخرى”، لافتًا إلى أن الوحدة استطاعت دمج 412 طفلًا داخل دار الرعاية، بالإضافة إلى 215 طفلًا جرى دمجهم في أسرهم، وذلك من أصل 2626 طفلًا قابلتهم الوحدة في الشوارع حتى الآن.

الإخصائي النفسي المصري، علاء محب، أوضح أن “البرنامج يشمل أخصائيين نفسيين يكون دورهم إعادة دمج الطفل سواء مع أسرته أو مراحل الرعاية بعد علاج نفسي وتعديل السلوك والتأهيل، خاصة وأنّ جميع الأطفال يشتركون في سمات معينة ناتجة عن حرية زائدة أو انطواء، فضلًا عن المشاكل الأسرية التي دفعتهم للهروب إلى الشارع، حيث يتم استرجاع مشاكل الطفل النفسية وحلها وفق بيئة اجتماعية جديدة”.