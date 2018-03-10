أبو شنب لـ”إرم نيوز”: أمريكا ليست قدرًا على فلسطين.. وهذا البديل (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة فتح، السفير حازم أبو شنب، إنه أصبح بإمكان الفلسطينيين الاستغناء عن دور الإدارة الأمريكية بصفتها راعية لـ”عملية السلام“.

وأضاف أبو شنب في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن “الولايات المتحدة ليست قدرًا على الفلسطينيين والعرب، ويمكن استخدام آلية دولية أخرى في تحريك عملية السلام على غرار تجربة 5+1، التي تمت في الملف الإيراني”.

وأوضح أبو شنب “إذا تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ستنفجر الأوضاع في المنطقة؛ لأن القدس مدينة دينية تخص جميع الأديان ولا يمكن الاقتراب منها”.

وشدد على “ضرورة توحد العرب وتقديم خطة موحدة لمواجهة خطة ترامب، التي أعلن عن بعض ملامحها خلال الفترة الأخيرة”.

من جانب آخر قال المتحدث باسم حركة فتح إن “الوفاق الوطني الفلسطيني يسير بخطى ثابتة كما كان مرسومًا له، ولكن هناك بعض الإجراءات التي لم تنفذها حركة حماس قد أدت إلى بطء نجاح هذه التجربة”.

وأضاف أن على “حركة حماس أن تقدم بعض الإجراءات الفعلية على أرض الواقع؛ لتعزز دفع عملية الوفاق الوطني”.