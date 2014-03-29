صور.. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورا جديدة لها، على صفحتها الشخصية في "فيس بوك"، أثناء احتفالها بعيد ميلادها برفقة زوجها.

وعلقت باسكال على الصور، قائلة "احتفلت إمبارح بعيد ميلادي بجو عائلي دافىء، اقتصر الاحتفال على أفراد العيلة"، متمنية دوام الحياة الطيبة والسعيدة وسط عائلتها.

ووجهت الفنانة اللبنانية الشكر لجمهورها، قائلة "وحبيت اليوم أشكركم جميعا على أمنياتكم لي البارحة، وعلى كل الرسوم والشعارات والتصاميم والنصوص والكلام الجميل، وعلى كل من اتصل بي وأرسل الورود والمعايدات والأمنيات، أشكركم جميعا وبحبكم".