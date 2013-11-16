بالصور.. عندما يخطئ الفوتوشوب في تجميل النجوم

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نجوم يقعون ضحية تعديلات برنامج تحرير الصور الشهير، بعد أن لجأت إليه بعض المجلات لتعديل بعض تفاصيل الصور على صفحاتها الأولى.