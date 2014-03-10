صور.. بدلات رقص "دينا" غير مطابقة للمواصفات

ظهرت الراقصة دينا، في العديد من الحفلات خلال الفترة الأخيرة، حيث تقوم بإحياء العديد من المناسبات الاجتماعية، مستغلة بذلك الأزمة التي تتعرض لها الأرمينية صافيناز، التي منعتها من الرقص في الفترة الأخيرة، بسبب مشاكل قانونية في العقد الخاص بها، ومشاكل أخرى في إنهاء أوراق الإقامة بمصر.

"دينا" تعرضت لإنذار من هيئة الرقابة على المصنفات، بسبب عدم مطابقة بدلات الرقص التي تظهر بها في الفترة الأخيرة للمواصفات، وقد ظهر ذلك خلال حفلها الأخير، الذي قدمت فيه عروضاً راقصة بـ 4 بدلات، توقفت بسببها من قبل عن الرقص، لعدم مطابقتها للمواصفات.