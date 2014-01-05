صور.."شيري عادل" حزينة لفراق والدها

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نجوم الشاشة المصرية يشاركون الفنانة شيري عادل حزنها بوفاة والدها ا المهندس "عادل حسن خالد حمدي"، بعد أن تعرض لأزمة قلبية أودت بحياته.