صور.. فيفي عبده تُجامل صاحب قناة "المولد"

شاركت الراقصة المعتزلة "فيفي عبده"في إحياء زفاف نجل صديقها المنتج "حنفي محمود"، مالك قناة "المولد"،حيث قدمت عدداً من الرقصات، نظراً للعلاقة القوية التي تجمعها به، وذلك على الرغم من انشغالها بإطلاق قناة "الرقص الشرقي"، التي تجهز لإطلاقها في الفترةالمقبلة، بالإضافة إلى سفرها المتكرر بين القاهرة ودبي، للتجهيز لحفل زفاف ابنتهاالصغرى، وتجهيز منزل الزوجية.

وشهد الحفل، الذي أقيم في فندق"آمون"بالمهندسين، حضور كوكبة من نجوم الطرب والفن الشعبي، من بينهم الفنان سعد الصغيروالمطربة أمينة، طارق الشيخ، أحمد الشوكي، محمود الليثي، طارق عبد الحليم، حجازيمتقال، سمسم شهاب، المطرب العراقي عائد المنشد، المخرج أحمد الفيشاوي وحرمه،والمخرج سيد الشاعر، وغيرهم ممن شاركوا في إحياء الحفل وسط رقصات الأهل والأصدقاء التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.