صور.. "البيولوجي" يكتشف كائنات جديدة في 2013

يضيف العلماء في كل عام إلى النشرة المصورة للحياة على الأرض اكتشافات لأنواع من المخلوقات لم تكن معروفة سابقا في الوجود، ويبدو أن حصاد العام 2013 من الاكتشافات كان وفيرا ومدهشا.

مجلة LIVESCIENCE الأمريكية العلمية أعلنت عن 13 من المخلوقات الجديدة التي عثر على بعضها في أعماق الأدغال، وعلى بعضها الآخر داخل المدن.

من بساتين الفاكهة إلى الضفادع بلون الشوكولاته إلى النملة التي تبدو كأنها ترتدي نظارة طبية. كل هذا وعلم الحياة "البيولوجي" يواصل البحث عن المخلوقات الرائعة التي تشاركنا كوكب الأرض، ويحرص على تسجيلها وتصنيفها.