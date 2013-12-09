صور.. حفريات جديدة وكنيس يهودي للنساء أسفل الأقصى

رام الله- كشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث "قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حفريات جديدة ومعمّقة أسفل المسجد الأقصى، وبالتحديد أسفل باب السلسلة الواقع في الجهة الغربية من المسجد، تصل إلى عمق نحو ثمانية أمتار.

وأفادت المؤسسة أن الحفريات الجديدة تأتي ضمن أعمال الحفر في النفق الغربي الممتد أسفل وبمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى، أبرزها أسفل باب السلسلة.

وذكرت المؤسسة أن الاحتلال أستحدث كنيساً يهودياً جديداً للنساء ضمن مسار النفق الغربي، ليضاف إلى عدد من الكنائس اليهودية التي تم افتتاحها في الآونة الأخيرة على امتداده.

وحذّرت "مؤسسة الأقصى" في بيانها من خطورة هذه الحفريات على المسجد الأقصى ، حيث وقعت في الآونة الأخيرة تشققات في البيوت المجاورة للموقع المذكور، خاصة في منطقة "حوش العسيلي" القريب من باب السلسلة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم من خلال الحفريات بتدمير الآثار الإسلامية العريقة، وتزييف الحقائق، وتهويد الموجودات الأثرية بإدعاءات تلمودية مزعومة .