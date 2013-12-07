صور.. أفلام "كرامة" تقدّم الكرسي الفارغ لـ"مانديلا"

مهرجان "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان في افتتاح دورته الرابعة يُكرِّم مانديلا بـ"الكرسي الفارغ" قبل وفاته بساعتين، حيث افتتحت فعاليات المهرجان، الخميس، 5 كانون أول/ديسمبر 2013 في المركز الثقافي الملكي في عمّان، كما أُعلِنَ عن تكريم خاص للأسير الفلسطيني سامر العيساوي الذي لفت العالم بأسره إلى محنة الأسرى الفلسطينيين ونضالهم من أجل الحرية والكرامة.

"كرامة" قدّم في افتتاحيته تكريم الكرسي الفارغ تقديراً لشجاعة مانديلا بمواجهة الظلم والوضاعة؛ وهو تقديرٌ يحمل الاحترام الواجب للرجل الذي قاسى أنواعا كثيرة من الاضطهاد في حربه من أجل إفريقيا، ومبدأ كرامة الإنسان.

فقرات الافتتاح جاءت متنوعة بين كلماتٍ لمديرة المهرجان سوسن دروزة، والمدير الفنّي المخرج إيهاب الخطيب، والفنان عارف محتسب، كما قدّم الصادق بوزينو والفنان سليماني نسيم من فرقة"ديموقراتوز" الجزائرية أغنية "دنيا" على أنغام موسيقى الراي، في حين اختار الفنان كمال خليل من فرقة "بلدنا" أن يغنّي" يا مصر قومي وشدّي الحيل" بالتزامن مع ظهور صورة الراحل شاعر الفقراء أحمد فؤاد نجم في خلفيّة المسرح.

اشتمل حفل الافتتاح، أيضا، على عرضٍ للفيلم المصري الحائز على ذهبية مهرجان وهران السينمائي في الجزائر كأفضل فيلم روائي لعام 2013 "هرج ومرج" بحضور مخرجته نادين خان وبطل الفيلم محمد فراج.، إضافة إلى عرض الفيلم الأردني"4 دقائق".

المهرجان استضاف أيضا، على المسرح الرئيس في المركز الثقافي الملكي، وتحت عنوان "ضمير الفن" معرض الفنان الأردني عماد حجاج بـ"40" لوحة كاريكاتورية، ألقت الضوء على انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، بإسلوبٍ فنيّ ساخر وموجِع.

يُذكر أن المهرجان في دورته الرابعة في عمّان خلال الفترة من 5 - 10 من كانون أول/ديسمبر 2013، والأولى في فلسطين في الفترة من 14- 19 كانون أول/ديسيمبر2013، يعرض60 فيلماً روائيا ووثائقيا، اختيرت من بين 600 مادة تنافست على المشاركة من 70 دولة، وهي من أهم الأفلام العربية والدولية التي تم إنتاجها مؤخراً، وهو يؤمن –على لسان مديره الفنيّ المخرج إيهاب الخطيب- أن:" الحقوق هي الحُقوق، والإنسان يجب أن يبقى إنساناً، تماماً كما الشخصيات العظيمة غاندي، ومانديلا، والفلسطيني المعتقل سامر العيساوي. الذين نكرمهم في هذه الدورة من مهرجاننا، لما قدموه من أجل الإبقاء على أيقونات الإنسانية والدفاع عن جوهر الإنسان."