صور.. جمهور أحلام يسخر من ملابسها

بكثير من السخرية علّق جمهور الفنانة الإماراتية أحلام على صورها، التي نشرتها من مشاركتها في "يوم الرياضيات" الذي نظمته المدرسة التي يدرس فيها ابنها "فاهد".

وظهرت أحلام في الصورة وهي ترتدي عباءة وحجابا على الرأس ونظارة شمسية، وظهر ما تحت العباءة، والتي يبدو أنها "جلابية" منزلية عادية جدا.

وعلّقت أحلام على الصور: "مع حبيبي ولدي الغالي حفظه الله فاهد اليوم. كان عندهم يوم الرياضيات مع العائلة، وذهبت وفرح بي فرحة الدنيا هو والتلاميذ كلهم، الله لايحرمني منه ولايحرمكم حبايبكم".

"كان يوما رائعا بالفعل، استمتعت معهم وغمروني بمحبتهم، شكرا لكل أولادي أصدقاء فاهد ولدي الغالي".