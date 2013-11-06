نادال بطلاً للعالم رسمياً لعام 2013

ضمن الإسباني رافائيل نادال إنهاء السنة في المركز الأول عالمياً بعد تحقيقه الفوز على السويسري فابرينكا بجولتين لصفر في إطار الجولة الختامية بلندن، والتي تجمع بين المصنفين الثمان الأوائل في الترتيب العام.

وكان الإسباني فاز الثلاثاء على مواطنه دافيد فيرير بمجموعتين لصفر، وبحاجة لفوز وحيد لضمان صدارة الترتيب حيث رفع رصيده ل12430 نقطة، وأصبح خارج حسابات الصربي نوفاك دجوكوفيتش المحتل المركز الثاني .

وتعذب نادال كثيراً قبل أن يهزم السويسري فابرينكا الذي قاوم بشدة، ولم يخسر المجموعتين سوى بشوط كسر التعادل 7-5 في الجولة الأولى و8-6 في الجولة الثانية، بعدما فرض التعادل على المصنف الأول في المجموعتين بستة أشواط لمثلها.

وأصبح الإسباني تقريباً في نصف نهائي المجموعة العالمية حيث يتصدر مجموعته بانتصارين وفارق 4 أشواط، وقد تكفيه الخسارة بفارق شوط أمام التشيكي بريديتش ليضمن الصدارة ، حيث يتجنب الصربي نوفاك في نصف النهائي.

وكان رافائيل نادال قد أنهى سنتي 2008 و 2010 في المركز الأول عالمياً، بينما أنهى سنوات 2005 و 2006 و 2007 و 2009 في المركز الثاني والسنة الماضية في الصف الرابع.