مشاريع النجوم

يدخل أغلب المشاهير عالم المال و الأعمال لاستثمار مدخراتهم وتأمين مستقبلهم قبل انطفاء أضواء الشهرة، وإن كان مشاهير الأمس يفضلون المجوهرات والعقار، فنجوم اليوم أكثر شجاعة فهم يخوضون تجربة الاستثمار كرجال أعمال حقيقيين، وهذه بعض النماذج:

ساندرا بيلوك

تمتلك الممثلة مطعمين في اوستن بولاية تكساس، "ات توك" و "ميك" ويعرف رواد هذا الأخير بعشقهم لموسيقى الجاز الأمريكية.

كيفن كوستنر

اشترى النجم من الحكومة الأمريكية شركة " اوسيون تيرابي سولوشن" المتخصصة في فصل البترول عن الماء، حيث تتكفل بحل مشكلة تسرب النفط.

دافيد و فيكتوريا بيكام

تتكون الإمبراطورية المالية لهذه العائلة من ثلاث شركات رقم معاملاتها يحسب بملايين اليوروهات، تتكفل الزوجة بتطوير خطوط الموضة في مجال الملابس والإكسسوارات، ويقوم الزوج ببيع صورته لمن يعرض أكثر، ثم يستثمران العائد من جديد في الإنتاج السينمائي.

براد بيت و انجلينا جولي

الزوجان الجميلان فضلا الاستثمار في عصير العنب، حيث يملكان مزرعة للعنب بمنطقة شاتو دو ميغافال الفرنسية، والتي فاز إنتاجها من النبيذ بلقب أفضل نبيذ في العالم في مسابقة نظمتها مجلة وين سبيكتاتور.

جورج كلوني

لم يعد النجم يمتلك أسهما في الشركة المنتجة للقهوة والتي عرف كوجه إعلاني لها، لكنه ينتج نوعا جديدا من مشروب التيكيلا تحت اسم "كازاميكوس" بشراكة مع صديق قديم يدعى راند جيربير هو في الوقت نفسه زوج سيندي كرافورد.

سيندي كرافورد

أطلقت عارضة الأزياء علامة تجارية جديدة خاصة بالتجهيز المنزلي "سيندي كرافورد هوم"، وتشمل، أسرة و خزانات للملابس و تسريحات، وهى موديلات جميلة مستلهمة من الذوق الأمريكي.

روبيرت دينيرو

سائق التاكسي الشهير هو مؤسس سلسلة المطاعم اليابانية "نوبو"، كما يملك قاعة سينمائية وعدة فنادق في نيويورك من بينها كرينويش، وله استثمارات كبيرة في شنغهاي.

فرانسيس فورد كوبولا

بعيدا عن الاستوديوهات، بنى إمبراطورية مالية، فهو يمتلك مزارع للعنب، وعدة مقاهي عبر العالم، وأكثر من مجلة أدبية.

مادونا

النجمة الأكثر دخلا في العالم، تملك أكبر سلسلة من نوادي اللياقة البدنية "هارد كاندي"، وعدد من العلامات التجارية الخاصة بالإكسسوارات، "غورلي تروت اور دار"، وهي أيضا مساهمة في شركة المشروبات فيتا كوكو، وأطلقت مؤخرا بشراكة مع ابنتها لود علامة تجارية جديدة خاصة بالفتيات المراهقات.