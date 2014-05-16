آيرينا شايك تثير الغضب بتعريها احتجاجا على اختطاف النيجيريات

حملة غضب عارمة تسببت بها العارضة الروسية آيرينا شايك بعد تعريها للمشاركة في الحملة العالمية الداعية لتحرير الفتيات المختطفات في نيجيريا.

وسيرا على خطى العديد من المشاهير أمثال السيدة الأمريكية الأولى ميشال أوباما، تم إنشاء هاشتاغ على موقع تويتر وانستغرام، حيث يتم تحميل صور الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة تحمل ورقة كتب عليها "أرجعوا فتياتنا".

لكن صديقة لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو انتقلت بمطالبتها إلى مستوى جديد بخلع الجزء الأعلى من ملابسها وتغطية صدرها بالورقة، ما دفع بعض الذين يتابعونها على انستغرام لاستنكار ما أقدمت عليه.

واعتبر أحدهم أن محاولة استغلال الحدث الأليم للفت الأنظار تعد أمرا "مقززا وحقيرا" على حد تعبيره، ووصف العديد الصورة بأنها غير لائقة وتقلل من احترام الأهل والضحايا المعنيين.

وطالب بعضهم آيرينا بدلا من عرض صورتها عارية أن تتبرع بالمال لمنظمات اجتماعية تعمل على قدم وساق لتحرير الفتيات المختطفات من قبل جماعة "بوكو حرام".

ويبدو أن شايك قررت أن تقلد النجمات أمثال انجلينا جولي وآن هاثواي وكيمبرلي ستيوارت، لكن محاولتها كانت صارخة بعض الشيء.