جراء الأحوال الجوية.. مصر للطيران تعلق رحلاتها بين القاهرة ودبي مؤقتًا

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني في مصر، اليوم الأربعاء، عن تعليق رحلاتها بين القاهرة ودبي مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية في الإمارات.

وقالت الشركة في بيان إعلامى: "نظرًا لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة وما ترتب عليه من توقف الحركة الجوية، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى".

ودعت الشركة حال وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.

وأكد مطار دبي الدولي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل حاليًّا على "استعادة العمليات التشغيلية بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الصعبة" التي تشهدها دولة الإمارات بسبب التقلبات الجوية.

وقال المطار في بيان له: "نظرًا للظروف الجوية الحالية، نواجه حاليًّا عددًا من التحديات التشغيلية. نعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن".