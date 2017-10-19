زكي نسيبة.. مترجم الشيخ زايد الذي دخل حكومة الإمارات الجديدة وزيرًا للدولة (فيديو إرم)

حملت التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الخميس، واحدا من أقدم رواد العمل الحكومي في البلاد، إذ عين وزيرا للدولة، ليكون أكبر الوزراء الجدد سنا في الحكومة.

وقدم الشيخ محمد بن راشد زكي نسيبة معرفا إياه بأنه “رافق زايد .. وعايش المسيرة .. وساهم في التنمية بإخلاص”، وكلفه بمنصب وزير دولة في الحكومة الجديدة، التي وصفها بأنها “حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة”.

وكان نسيبة إلى غاية تعيينه اليوم وزيرا للدولة يعمل مستشارا ثقافيا في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، برصيد تاريخي في مواكبة قيام دولة الإمارات، معايشا إرهاصات النشأة والتأسيس، حيث عمل عن قرب مع الراحل الشيخ زايد.

ويبين نسيبة في لقاء خاص مع “إرم نيوز” قبل 3 سنوات، كيف أسهمت رؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تأسيس اتحاد الإمارات “رغم الشكوك التي حاصرته في ذلك التاريخ”، متحدثا عن “صدفة” قادته للعمل في الحكومة.

وتحدث نسيبة عن علاقة والده بالراحل الشيخ زايد وأخيه الشيخ شخبوط، وكيف بدأ عمله وحياته الجديدة في الإمارات عام 1967 بعد تخرجه من جامعة كامبريدج، وعمره آنئذ 21 عاما.

وعمل نسيبة مترجماً ومستشاراً شخصياً للشيخ زايد، وذلك بعد أن بدأ عمله في مجال الإعلام كصحفي ومحرر ومذيع، قبل أن يصبح مستشاراً في وزارة شؤون الرئاسة، المنصب الذي تركه بعد اختياره وزيرا للدولة في حكومة العبور نحو مئوية الإمارات.