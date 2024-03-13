حل لغز عمره عقود بمساعدة أنواع النحل المكتشفة حديثًا

في عام 1965 اكتشف عالم النحل تشارلز ميشينر نوعًا جديدًا من النحل في أرخبيل تواموتو ببولينيزيا الفرنسية، وسماه "الهايليوس"، وحديثًا اكتشف باحثون ثمانية أنواع جديدة من هذا النحل، بما في ذلك Hylaeus navai في جزر المحيط الهادئ.

وقال موقع "سينس نيوز" أن البحث يشير إلى أن هذه النحلة ربما تتنقل عبر المحيط الهادئ، وتتطور إلى أنواع مختلفة، موضحًا أن النتائج تشير إلى أن النحل الهايليوس ربما تواجد في جزر المحيط الهادئ منذ عقود.

وتُعتبر هذه الاكتشافات مثيرة للاهتمام، حيث تكشف عن قدرة الحشرات على التأقلم والتطور عبر المسافات البعيدة وعبر الزمن، وتسلط الضوء على التنوع البيولوجي الفريد لهذه المنطقة.

وختم الموقع بالقول إنه بالنظر إلى أن هذا الاكتشاف يعزز فهمنا لتأثيرات العوامل الجيولوجية والبيئية على تشكيل التنوع البيولوجي، فإنه يبرز أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والجزرية في جنوب المحيط الهادئ.