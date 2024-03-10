إياد نصّار لـ"إرم نيوز": "صلة رحم" يناقش قضية مهمة للغاية

وعن أسباب موافقته على هذا العمل، قال: "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها؛ إذ إن قراراً صغيراً في حياة الإنسان يمكن أن يغيّر مجرى حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبة، وأحيانًا تتحول إلى كرة ثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا تم بناء فكرة العمل على قرار شخصية "حسام"، فرغم أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية، إلا أن ما ينتج عنها يسبب مشاكل كثيرة".

واستطرد في وصف العمل: "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة؛ لأنه يقدم مدى تمسك الزوج بعائلته وأبوته، وهو عكس ما يحدث عادةً في مجتمعاتنا".

وتابع: "تدور أحداث العمل على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة، وما تمر به الشخصيات في تلك المرحلة".

وتمنى إياد نصار أن يتفاعل الجمهور مع المسلسل، موضحا: "أؤمن أن مقياس نجاح العمل يكون من خلال الناس والجمهور في الشارع".

يذكر أن "صلة رحم" من بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.