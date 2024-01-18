الكشف عن "حاسوب سري" لعب دوراً حاسماً خلال الحرب العالمية الثانية (صور)

كشفت الاستخبارات البريطانية صورا تعرضها للمرة الأولى عن حاسوب "كولوساس"، وهو حاسوب سري يعترض الأكواد.

واستعرضت الاستخبارات البريطانية هذا الحاسوب، للإشارة إلى دوره الكبير في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، واحتفالا بالذكرى الثمانين على ابتكاره.

ويصنف "كولوساس" على أنه أول حاسوب رقمي على الإطلاق.

وظل هذا الحاسوب سريا بشكل كامل حتى بداية الألفية الثالثة، وكانت بدايته عام 1944، حيث بدأ العمل عليه في لندن، وبنهاية الحرب كانت هناك 10 نسخ عاملة تساعد في فك شيفرة الرسائل، التي كان يتعامل بها النظام النازي في ألمانيا.