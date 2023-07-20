نجل الفنان حسام تحسين بيك يدخل المستشفى بعد "أزمة قلبية"
دخل نجل الفنان السوري حسام تحسين بيك إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية، أمس الأربعاء.
وأكد الفنان السوري أن نجله "راكان" لم يكن يعاني أيَّ أعراض صحية قبل أزمته الأخيرة، وتم إسعافه إلى المستشفى بعد إحساسه بألم حاد في القلب، لافتًا إلى أنه مع وصول ابنه للمستشفى توقف قلبه فجأة.
وقال لـ"بوسطة دراما" إنه تم إنعاش ابنه على الفور، وبعد إجراء التحاليل الطبية، تبين أن الوريد المغذي للقلب كان مسدودًا بنسبة 99%، وقام الأطباء بإجراء "شبكة قلب" له.
وأضاف الفنان السوري أن نجله خرج من المستشفى وهو بحالة مستقرة.