نجل الفنان حسام تحسين بيك يدخل المستشفى بعد "أزمة قلبية"

وقال لـ"بوسطة دراما" إنه تم إنعاش ابنه على الفور، وبعد إجراء التحاليل الطبية، تبين أن الوريد المغذي للقلب كان مسدودًا بنسبة 99%، وقام الأطباء بإجراء "شبكة قلب" له.

وأضاف الفنان السوري أن نجله خرج من المستشفى وهو بحالة مستقرة.