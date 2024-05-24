الجيش الأمريكي يكشف عن حجم مساعدات التي دخلت غزة عبر الرصيف المؤقت

كشف الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عن حجم المساعدات، التي جرى إدخالها عبر الرصيف المؤقت، الذي أُقيم على شاطئ قطاع غزة.

وجرى إدخال المساعدات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة.

وقالت "سنتكوم"، "يواصل أفراد القيادة المركزية الأمريكية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، لإيصال المساعدات إلى شعب غزة، عبر الرصيف المؤقت المُثبت على الشاطئ".