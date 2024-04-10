مدريد.. جوهرة أوروبا التي شيدها العرب لدواع عسكرية (فيديو إرم)

من يتجول وسط مبانيها التاريخية المهيبة، وتماثيلها الأنيقة، ومنتزهاتها التي تضم روائع الحدائق والأزهار، ومطاعمها الفاخرة، وأسواقها العامرة، ربما لا تخطر بباله حقيقة بسيطة للغاية هي أنّ تلك المدينة التي تخطف الدهشة من عيون الغرباء بناها العرب بل ومنحوها اسمها وهويتها قبل قرون بعيدة وفق دواع عسكرية بحتة.

تقع العاصمة الإسبانية في قلب شبه الجزيرة الإيبيرية لتُمنح جمال الطبيعة الخلابة، أما نهر "مانثاناريس" الذي يشق طريقه وسطها، متأنيا دون تعجل، فيهبها سحرا أخاذا وطقسا بديعا. وإذا كانت مدريد تعد واحدة من أهم وجهات العالم السياحية نظرا لموروثها الثقافي الشهير مثل متحف "إلبرادو" الذي يعد منافسا قويا لمتحف "اللوفر" في باريس، فإنها تتيه على الدنيا بامتلاكها درة أندية كرة القدم العالمية من حيث الميزانية والثراء وهو نادي "ريال مدريد".

وتتعدد النظريات في أصل تسمية المدينة بهذا الاسم، فمن قائل إنه يعود إلى الاسم القديم لنهرها وهو "ماتريس" في زمن الإمبراطورية الرومانية، وهناك من قال إنه يأتي فعلا من كلمة "ماتريس" لكن بمعنى "منبع" في اللغات القديمة. ويذهب فريق ثالث إلى أنه يأتي من الكلمة العربية "مجرى". في مقابل تلك الافتراضات التاريخية، هناك ترجيح واسع بين معظم الباحثين على أن اسم مدريد جاء من كلمة "مجريط" التي اشتُقت بدورها من حاصل دمج الكلمة العربية "مجرى" ونظيرتها اللاتينية "إيتو" بمعنى "الكثرة" أو"الوفرة"، على خلفية انبهار العرب حين وطأت أقدامهم المدينة بكثرة الأنهار والمياه العذبة النقية التي تسيل بوفرة في جداول عديدة قادمة من قمم الجبال بعد ذوبان الثلوج، اندمجت الكلمتان لتصبح "مجريتو"، ثم "مجريط"، ومن ثم "مدريد".