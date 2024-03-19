السعودية.. وفاة طالبتين وإصابة أخريات في حادث سير مروع (فيديو)
توفيت طالبتان جامعيتان وأصيبت أخريات في حادث سير مروع على الطريق الدائري الرابع في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.
وقع الحادث بعد ظهر أمس الاثنين، حين اصطدم باص مخصص لنقل الطالبات بعمود إنارة في منتصف الطريق السريع، لتلقى طالبتان مصرعهما وتصاب أخريات.
ونعت جامعة أم القرى السعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، طالبتيها المتوفيتين، وقالت في بيان مقتضب عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "رئيس جامعة أم القرى ومنسوبوها يتقدمون بخالص الدعاء للطالبتين المتوفيتين اليوم إثر حادث مروري؛ وخالص العزاء والمواساة لذويهما، وللمصابات بالشفاء العاجل".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث، عدداً من سيارات الإسعاف والشرطة في الموقع، بينما يشهد الطقس هطولات مطرية وهبوبا للرياح.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الباص يتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، وكان ينقل طالبات من فرع الزاهر التابع للجامعة.
ولم يتضح بعد مصير السائق ولا عدد الطالبات المصابات وطبيعة إصاباتهن، فيما تحقق الجهات المختصة في ملابسات الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأثار الحادث مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات بعض المدونين لإدارة الجامعة التي يبلغ عدد طلابها نحو مئة ألف طالب وطالبة، بسبب عدم تعليقها الدراسة في ظل الجو المتقلب، واعتماد نظام الدراسة عن بعد، فيما طالب آخرون بتشديد إجراءات السلامة المرورية.