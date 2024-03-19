السعودية.. وفاة طالبتين وإصابة أخريات في حادث سير مروع (فيديو)

توفيت طالبتان جامعيتان وأصيبت أخريات في حادث سير مروع على الطريق الدائري الرابع في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.

وقع الحادث بعد ظهر أمس الاثنين، حين اصطدم باص مخصص لنقل الطالبات بعمود إنارة في منتصف الطريق السريع، لتلقى طالبتان مصرعهما وتصاب أخريات.

ونعت جامعة أم القرى السعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، طالبتيها المتوفيتين، وقالت في بيان مقتضب عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "رئيس جامعة أم القرى ومنسوبوها يتقدمون بخالص الدعاء للطالبتين المتوفيتين اليوم إثر حادث مروري؛ وخالص العزاء والمواساة لذويهما، وللمصابات بالشفاء العاجل".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث، عدداً من سيارات الإسعاف والشرطة في الموقع، بينما يشهد الطقس هطولات مطرية وهبوبا للرياح.