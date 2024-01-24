بسبب التسريبات المخلة.. محامي صلاح محسن يعلن مقاضاة زوجته
أعلن محامي مهاجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن عن تحريك دعوى قضائية في عدة اتهامات ضد زوجة محسن، بعد تسريبها عددا من المحادثات الخاصة التي تعود له.
وأكد المحامي طارق جميل سعيد في مقابلة إعلامية، إن زوجة اللاعب المصري ارتكبت على الأقل 4 جرائم، وهي الاستيلاء على رسائل شخصية مملوكة لزوجها، ونشرها، والتشهير به، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوّه إلى أن صلاح محسن، الوحيد الذي يمتلك حق تحريك الدعوى، مشددا على أن الاتهامات الأربعة التي ارتكبتها زوجة موكله تعرضها للسجن وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه (9,600 دولار)، وفقا للقانون.
وكانت تسريبات لاحقت مهاجم النادي الأهلي المصري بخيانة زوجته، قد أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع صلاح محسن عن نفسه، مبينا أنه "منفصل عن زوجته منذ مدة".
ونشر بيانا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه في "إنستغرام" آنذاك، مقدما اعتذارا لمتابعيه عما نشر، ومؤكدا أن "الخلافات الزوجية لا يجب أن تخرج إلى مواقع التواصل".
وأوضح أنه على خلاف مع زوجته منذ مدة، وأنّ ما نشرته من محادثات مسربة، كدليل على خيانته، مجرد محادثات "مفبركة" لتشويه صورته، وبغرض الانتقاد وتدمير سمعته الكروية.
وأكد صلاح محسن أنه يفضل التحفظ على طبيعة الخلافات؛ لأن زوجته لا تزال والدة أبنائه، مقدما اعتذاره لمتابعيه عن الخلافات التي تصدرت مواقع التواصل.
وقامت سيدة تدعى إسراء سامح، ادعت أنها زوجة مهاجم النادي الأهلي بنشر عدد كبير من المحادثات بينه وبين فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثت عددا من الصور المخلة له، ما جرّ عليه حملة انتقادات واسعة.