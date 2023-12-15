2023.. عام الكوارث

مع أول أيام عام 2023 وفي ساعاته الأولى، اكتشفت هيئة الطيران المدني الفلبينية وجود مشكلات في مركز إدارة الحركة الجوية في باساي مترو مانيلا.

أدت المشكلات الكهربائية إلى توقف أجهزة الراديو والرادارات في المركز. بعد فترة وجيزة تم تعليق أو تحويل جميع الرحلات الجوية تقريبًا باتجاه المطارات الرئيسية في المجال الجوي الفلبيني.

بحلول الظهر لم تكن هناك طائرات تجارية في الجو داخل المجال الجوي الفلبيني. تأثرت حوالي 282 رحلة طيران من وإلى مختلف المطارات الفلبينية وأكثر من 56.000 مسافر، كان العديد منهم يسافرون إلى أو من البلاد بعد يوم رأس السنة الجديدة.