2023.. عام الكوارث
شهد عام 2023 منذ بدايته، العديد من الكوارث الطبيعية والحوادث الغريبة، والتي جاءت تباعا. كان أشدها عنفا، المتغيرات المناخية.
"إرم نيوز" سيسلط الضوء على أبرز ما شهده هذا العام من حوادث وكوارث:
إغلاق المجال الجوي الفلبيني
مع أول أيام عام 2023 وفي ساعاته الأولى، اكتشفت هيئة الطيران المدني الفلبينية وجود مشكلات في مركز إدارة الحركة الجوية في باساي مترو مانيلا.
أدت المشكلات الكهربائية إلى توقف أجهزة الراديو والرادارات في المركز. بعد فترة وجيزة تم تعليق أو تحويل جميع الرحلات الجوية تقريبًا باتجاه المطارات الرئيسية في المجال الجوي الفلبيني.
بحلول الظهر لم تكن هناك طائرات تجارية في الجو داخل المجال الجوي الفلبيني. تأثرت حوالي 282 رحلة طيران من وإلى مختلف المطارات الفلبينية وأكثر من 56.000 مسافر، كان العديد منهم يسافرون إلى أو من البلاد بعد يوم رأس السنة الجديدة.
طائرة نيبال
شهد هذا العام أيضا، وتحديدا في الـ15 من يناير، حادث تحطم مأساوي لطائرة كانت تقل 72 شخصا في حادثة هي الأسوأ منذ عقود في نيبال.
وقُتل 68 شخصا على الأقل عندما تحطمت الطائرة، التي كانت متجهة من كاتماندو إلى مدينة بوخارا السياحية واشتعلت فيها النيران فيها.
مونتيري بارك
في 21 يناير، وقع حادث إطلاق نار جماعي في "مونتيري بارك" في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، خلال تجمع للجالية الآسيوية للاحتفال برأس السنة الصينية.
أسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بينما لم تُعرف دوافع مطلق النار أبدا، حيث انتحر بعد الحادثة.
زلزال تركيا وسوريا
استيقظت تركيا وسوريا في السادس من فبراير على زلزال مدمر، بلغت قوة أكبرهما 7.8 درجة بمقياس ريختر في جنوب تركيا وامتد أثرهما إلى سوريا.
وقتل في الزلزال أكثر من 50 ألف شخص في البلدين وأصيب أكثر من 24,700 آخرين، وخلف آلاف النازحين. في واحدة من أسوأ الكوارث في القرن الحالي.
تصادم قطارين
خلف حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا شمال اليونان 57 قتيلا على الأقل، بينما أصيب العشرات.
أثار الحادث، الذي وقع في 28 فبراير، إضرابات واحتجاجات عمت البلاد.
تدافع صنعاء
قتل ما يزيد عن 90 شخصا وأصيب أكثر من 322 آخرين، من بينهم نساء وأطفال، في حادثة تدافع في صنعاء باليمن.
ووقعت المأساة في الـ19 من أبريل، مع اقتراب حلول عيد الفطر، حيث تجمع الفقراء خلال توزيع مساعدات مالية.
ويعد هذا الحادث أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة.
طقوس كينيا
أثار العثور على مقابر جماعية في غابة شاكاهولا في مدينة ماليندي الواقعة على ساحل المحيط الهندي في كينيا، في الـ24 من أبريل، صدمة بين الكينيين.
وكان الضحايا أعضاء في جماعة دينية تدعو إلى الصوم لـ"لقاء المسيح"، وكانت وفاتهم نتيجة الامتناع الجماعي عن الطعام حتى الموت.
وعثر على 403 ضحية على الأقل من بينهم أعدادا كبيرة من النساء والأطفال، بينما ظل البحث مستمرا عن عشرات المفقودين الآخرين.
وكشفت عمليات التشريح تعرض الأطفال للخنق أو الضرب أو الاختناق.
ودفعت الأنباء المروعة بالرئيس وليام روتو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات وفريق عمل لمراجعة الأنظمة التي تحكم الهيئات الدينية.
أطفال طائرة "سيسنا 206"
انتهت رحلة طائرة من طراز "سيسنا"، انطلقت من منطقة غابية في الأمازون الكولومبي، نهاية مأساوية، إذ لقي معظم راكبيها حتفهم.
ففي صباح الأول من مايو، وبعد مضي بضع دقائق من بدء الرحلة، قام الطيار بالإبلاغ عن مشاكل تقنية في المحرك واختفت الطائرة عن أجهزة الرادار.
بعد أسبوعين من سقوط الطائرة، عُثر على 3 جثث للطيار وزعيم قبيلة وأم لأربعة أطفال، بينما لم يعثر على أثر الأطفال الأربعة الذين تراوحت أعمارهم من عامين إلى 13 عاما.
انطلقت رحلة بحث على مستوى كولومبيا، شغلت معها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أملا في العثور على الأطفال. وبعد 40 يوما، تم العثور عليهم بعد تمكنهم من النجاة بأعجوبة طوال هذه المدة وسط الأدغال.
إعصار موكا
في 9 مايو، ضرب إعصار "موكا" ميانمار وبنغلاديش، مخلفا 400 قتيل على الأقل، وأضرار جسيمة في البنى التحتية والممتلكات وقطع التواصل مع مئات الأشخاص، إضافة إلى انهيارات أرضية.
ويعد "موكا" أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان.
تصادم ثلاث قطارات
أسفر حادث اصطدام ثلاث قطارات في شرق الهند عن واحد من أسوأ حوادث النقل في البلاد، بعد أن تسبب بمقتل وإصابة المئات.
وتعود وقائع الحادث إلى 3 يونيو عندما اصطدمت ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي، الأمر الذي أودى بحياة 288 شخصا وإصابة 850 آخرين.
وأكدت السلطات أن الحادث سببه خطأ تقني في نظام تحويل المسارات.
الغواصة "تيتان"
في 18 من يونيو/حزيران هذا العام، تم الإعلان عن اختفاء الغواصة "تيتان" وعلى متنها أربعة من أثرياء العالم، إضافة إلى نجل أحدهم المراهق.
شغلت "تيتان"، والتي حملت ركابها لاستكشاف موقع حطام سفينة "تيتانيك"، في رحلة سياحية تبلغ قيمة تذكرة الشخص الواحد فيها 250 ألف دولار، وسائل الإعلام العالمية.
وبعد أيام من الجهود الدولية المضنية للوصول إلى الغواصة، تبين أنها انفجرت "داخليا" بشكل مأساوي، وقد أودت بحياة جميع من كانوا على متنها.
وربط العديد من محبي النظريات، حادثة الغواصة "تيتان" بلعنة سفينة "تيتانيك"، والتي غرقت قبل 111 عاما بشكل مأساوي.
قطار هزارة
قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب 100 آخرون في حادث قطار مروع في باكستان.
ووقع الحادث في السادس من أغسطس بعد أن خرج قطار هزارة عن مساره في إقليم السند.
حرائق هاواي
تسببت تغيرات المناخ هذا العام بأسوأ الكوارث، حيث أودت حرائق غابات في هاواي في الثامن من أغسطس بحياة ما لا يقل عن 99 شخصا، ودمرت مساحات واسعة في لاهاينا.
حريق جوهانسبرغ
أودى حريق في مبنى عشوائي يقيم فيه مهاجرين غير شرعيين في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا بحياة 77 شخصا وإصابة 88 آخر على الأقل.
ولم يُعرف سبب الحريق، الذي اندلع في المبنى في الـ31 من أغسطس.
زلزال الحوز
استيقظ المغرب في 8 سبتمبر على زلزال مروع بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.
وضرب الزلزال العنيف، الذي يعدّ الأعنف في المغرب منذ قرن، إقليم الحوز، حيث أودى بحياة 3 آلاف شخص ونزوح الآلاف.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة تضرروا جراء الكارثة.
كارثة درنة
في واحدة من أسوأ الكوارث في هذا القرن، وتحديدا في 10 سبتمبر، ضربت عاصفة "دانيال" مدينة درنة الليبية، متسببة بتدمير المدينة ومقتل الآلاف من سكانها.
وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة أدى تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.
قدرت الأمم المتحدة حصيلة قتلى فيضانات درنة بـ11 قتيل على الأقل، بينما توقعت أن يصل أعدادهم إلى عشرين ألفا. وتم إعلان درنة "مدينة منكوبة".
فاجعة الحمدانية
تحول عرس في 26 سبتمبر في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية إلى مأساة إنسانية بعد أن اندلع حريق في قاعة الزفاف.
أدى العرس إلى مقتل 120 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين، في واحدة من أسوأ كوارث الحرائق في العراق.
تسببت الحادثة بغضب واسع بين مواطنين وحزن في العالم العربي، وأعلن العراق الحداد على الضحايا 3 أيام.
زلزالا هرات
شهد هذا العام الزلازل الأكثر عنفا في مختلف مناطق العالم. وفي 7 أكتوبر استيقظ سكان ولاية هرات الأفغانية على زلزالين بقوة 6.3 ريختر.
أسفر الزلزالين عن مقتل ما لا يقل عن 2445 شخصًا وإصابة 2000 آخرين.
ويعدّ زلزالي هرات الأكثر دموية منذ عام 1998 في أفغانستان.
نفق الهند
علق 41 عاملا في الهند تحت عشرات الأمتار داخل نفق بعد أن انهار عليهم، أثناء تشييدهم له في ولاية أتاراخند في جبال الهمالايا، في الـ12 نوفمبر.
ما لبث أن شغل مصير العمال الـ41 وسائل الإعلام العالمية، بينما حشدت الهند مسؤوليها وفرق الإنقاذ في محاولة لإنقاذ العمال قبل فوات الأوان.
عملت فرق الإنقاذ طوال أكثر من أسبوعين على إدخال أنبوب بطول 57 مترا إلى الموقع الذي يتواجد به العمال، ليتمكنوا من الخروج عبره.
وبعد كل تلك المدة، نجحت الهند بالفعل في إنهاء هذه الحادثة نهاية سعيدة، حيث تمكنت عن طريق الأنبوب من إخراج جميع العمال أحياء.
فيضانات أودت بالعشرات
ضربت الفيضانات دولا مختلفة حول العالم، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين، وذلك جراء تغير المناخ.
في يوليو، أودت الفيضانات بحياة 47 شخصا على الأقل في كوريا الجنوبية. بينما أودت الفيضانات، والتي ضربت الصومال في نوفمبر، بحياة نحو 100 شخص.
ووصفت فيضانات الصومال بأنها الأسوأ منذ عقود وأدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.
وفي كينيا المجاورة، تسببت الفيضانات في مقتل 76 شخصا، كما تسببت في نزوح واسع النطاق وتدمير الطرق والجسور وتركت العديد من السكان بلا مأوى أو إمدادات للشرب أو الغذاء، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية
أما في مطلع ديسمبر من نهاية هذا العام، أدت الفيضانات التي ضربت تنزانيا إلى مصرع 57 شخصا. كما فقدت 28 أسرة على الأقل بعد أن تسببت الفيضانات بانهيار أرضي دمر نحو 100 منزل في قرية كاتيش بمنطقة هانانج.
مترو بكين
في 15 ديسمبر، أسفر حادث في قطارات الأنفاق في بكين عن إصابة 102 شخص بكسور بعد تصادم في جزء المسار الواقع فوق الأرض.
ويعد هذا الحادث، الذي تسببت فيه عواصف ثلجية، نادر من نوعه في الصين.