آيا صوفيا.. شاهد على التعايش المسيحي الإسلامي في تركيا (صور)

تبهر القبة الكبيرة جداً في جامع أو كنيسة أو متحف آيا صوفيا أي زائر للبناء التاريخي الذي تجاوز عمره 1500 عام، لكن ما إن يخفض ذلك الزائر رأسه حتى تبهره مشاهد جديدة تشرح إلى حد كبير الاسم اليوناني للمكان، الذي يعني "حكمة الرب".

فآيا صوفيا شاهد على تاريخ تعايش طويل بين الإسلام والمسيحية، حيث يشاهد زوار المكان اليوم أينما التفتوا برؤوسهم الآيات القرآنية وعبارات التوحيد، بجانب الأيقونات المرسومة التي تمثل الديانة المسيحية التي بقيت في مكانها كل تلك السنين.

فتحتَ تلك القبة الواسعة التي تنافست إمبراطوريات التاريخ الكبيرة للسيطرة عليها، يؤدي الأتراك ومسلمون من طوائف متعددة، ومن مختلف دول العالم، طقوسهم الدينية التي تنشط في شهر رمضان الفضيل، بينما يقف على مقربة منهم داخل البناء مسيحيون أرثوذوكس وكاثوليك ومن طوائف صغيرة أخرى، وأديان وعقائد مختلفة.

ويعد البناء التاريخي أشهر المقاصد في إسطنبول، سواء لسكان المدينة أو لزوارها القادمين من مدن تركية أخرى، بجانب السياح القادمين من مختلف دول العالم، حيث نسج التاريخ حول آيا صوفيا الكثير من القصص التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم.